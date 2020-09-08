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14:51 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок сборной Казахстана заступился за Суюмбаева после привоза в матче Лиги наций

Бывший голкипер сборной Казахстана Давид Лория выразил слова поддержки защитнику Гафуржану Суюмбаеву, допустившему роковую ошибку в матче Лиги наций с Беларусью (1:2).

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Эпизод случился на 86-й минуте при счете 1:1. Суюмбаев неудачно выбросил аут, Виталий Лисакович перехватил мяч, обыграл Стаса Покатилова и закатил мяч в пустые ворота. В итоге сборная Казахстана потерпела первое поражение в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хочу обратиться ко всем казахстанским болельщикам. Мы все вчера были расстрены поражением нашей сборной. Но после игры началась настоящая травля нашего защитника Гафуржана Суюмбаева. Это неправильно! Друзья, я скажу банальные вещи. Но ошибки допускают все, и великие ошибаются. Без этого футбол невозможен. Давайте поддержим нашего парня! Нельзя делать его крайним. Нельзя забывать все его предыдущие матчи. Гафур всегда бился и будет биться за нашу сборную! Проигрывает и выигрывает команда, а не один игрок. Всегда! Гафур, это сделает тебя сильнее. Мы все через это проходили. Держись!» — написал Лория в Instagram.

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