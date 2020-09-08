Экс-игрок сборной Казахстана заступился за Суюмбаева после привоза в матче Лиги наций

«Хочу обратиться ко всем казахстанским болельщикам. Мы все вчера были расстрены поражением нашей сборной. Но после игры началась настоящая травля нашего защитника Гафуржана Суюмбаева. Это неправильно! Друзья, я скажу банальные вещи. Но ошибки допускают все, и великие ошибаются. Без этого футбол невозможен. Давайте поддержим нашего парня! Нельзя делать его крайним. Нельзя забывать все его предыдущие матчи. Гафур всегда бился и будет биться за нашу сборную! Проигрывает и выигрывает команда, а не один игрок. Всегда! Гафур, это сделает тебя сильнее. Мы все через это проходили. Держись!» — написал Лория в Instagram.