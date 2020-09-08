Экс-игрок сборной Казахстана заступился за Суюмбаева после привоза в матче Лиги наций

Эпизод случился на 86-й минуте при счете 1:1. Суюмбаев неудачно выбросил аут, Виталий Лисакович перехватил мяч, обыграл Стаса Покатилова и закатил мяч в пустые ворота. В итоге сборная Казахстана потерпела первое поражение в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу.
«Хочу обратиться ко всем казахстанским болельщикам. Мы все вчера были расстрены поражением нашей сборной. Но после игры началась настоящая травля нашего защитника Гафуржана Суюмбаева. Это неправильно! Друзья, я скажу банальные вещи. Но ошибки допускают все, и великие ошибаются. Без этого футбол невозможен. Давайте поддержим нашего парня! Нельзя делать его крайним. Нельзя забывать все его предыдущие матчи. Гафур всегда бился и будет биться за нашу сборную! Проигрывает и выигрывает команда, а не один игрок. Всегда! Гафур, это сделает тебя сильнее. Мы все через это проходили. Держись!» — написал Лория в Instagram.