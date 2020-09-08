Матчи сборной России стали лидерами телерейтинга в Москве

Первое место рейтинга телепрограмм в данной категории занял матч сборной России с командой Сербии, который состоялся 3 сентября в Москве и завершился победой команды Станислава Черчесова со счетом 3:1. Телеаудитория игры составила 321,1 тысячи человек, рейтинг составил 4%, доля — 18,7%. Встречу со сборной Венгрии, прошедшую 6 сентября в Будапеште и завершившуюся победой россиян со счетом 3:2, с экранов телевизоров посмотрели 270,6 тысячи человек, рейтинг — 3,3%, доля 17,3%.
У аудитории возрастной категории 4+ в Москве матч Россия — Сербия занял 13-е место (510,2 тыс чел, рейтинг 3,4%, доля 13,3%), встреча Венгрия — Россия — 16-е место (484,0 тыс, рейтинг — 3,3%, доля 13,1%).
Обе игры были показаны на Первом канале в прямом эфире.