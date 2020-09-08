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16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матчи сборной России стали лидерами телерейтинга в Москве

ЕВРО-2020. Матчи сборной России по футболу в рамках Лиги наций с командами Сербии и Венгрии стали самыми популярными на прошлой неделе среди телепрограмм у жителей Москвы в возрасте от 18 до 54 лет, сообщает Mediascope.

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Первое место рейтинга телепрограмм в данной категории занял матч сборной России с командой Сербии, который состоялся 3 сентября в Москве и завершился победой команды Станислава Черчесова со счетом 3:1. Телеаудитория игры составила 321,1 тысячи человек, рейтинг составил 4%, доля — 18,7%. Встречу со сборной Венгрии, прошедшую 6 сентября в Будапеште и завершившуюся победой россиян со счетом 3:2, с экранов телевизоров посмотрели 270,6 тысячи человек, рейтинг — 3,3%, доля 17,3%.

У аудитории возрастной категории 4+ в Москве матч Россия — Сербия занял 13-е место (510,2 тыс чел, рейтинг 3,4%, доля 13,3%), встреча Венгрия — Россия — 16-е место (484,0 тыс, рейтинг — 3,3%, доля 13,1%).

Обе игры были показаны на Первом канале в прямом эфире.

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