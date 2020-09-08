Гафуржан Суюмбаев принес извинения за привоз в матче Лиги наций Казахстан — Беларусь

«Друзья, я хочу принести свои извинения всей команде и болельщикам сборной Казахстана за прошедшую игру. Я знаю, как вы переживаете и поддерживаете нашу команду.

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Так же я хочу поблагодарить всех неравнодушных за слова поддержки, эти слова очень приятны и мотивируют работать еще больше.

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Помимо этого, я хотел высказаться касательно ситуации с моей личной страницей в Instagram. Я удалил свою страницу в марте и последние полгода я больше не нахожусь в социальных сетях. Но при этом, я всегда чувствую вашу поддержку. Еще раз всем большое спасибо!», — цитирует Суюмбаева пресс-служба «Кайрата».