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19:21 (мск), источник: Vesti.kz

Гафуржан Суюмбаев принес извинения за привоз в матче Лиги наций Казахстан — Беларусь

Защитник сборной Казахстана по футболу Гафуржан Суюмбаев принес извинения за ошибку в матче Лиги наций с Беларусью (1:2).

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Эпизод случился на 86-й минуте при счете 1:1. Суюмбаев неудачно выбросил аут, в результате Виталий Лисакович перехватил мяч, обыграл Стаса Покатилова и закатил мяч в пустые ворота. В итоге сборная Казахстана потерпела первое поражение в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу.

«Вон из сборной! Позорище!». Фанаты атаковали страницу Суюмбаева в Instagram после привоза, и он удалил ее.

«Друзья, я хочу принести свои извинения всей команде и болельщикам сборной Казахстана за прошедшую игру. Я знаю, как вы переживаете и поддерживаете нашу команду.
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Так же я хочу поблагодарить всех неравнодушных за слова поддержки, эти слова очень приятны и мотивируют работать еще больше.
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Помимо этого, я хотел высказаться касательно ситуации с моей личной страницей в Instagram. Я удалил свою страницу в марте и последние полгода я больше не нахожусь в социальных сетях. Но при этом, я всегда чувствую вашу поддержку. Еще раз всем большое спасибо!», — цитирует Суюмбаева пресс-служба «Кайрата».

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1:2
Первый тайм: 0:0
Беларусь
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