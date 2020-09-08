Футболисты сборной Армении обыграли команду Эстонии в матче Лиги наций

Встреча группы 2 лиги C, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Александр Карапетян (43-я минута) и Вбеймар (65-я).

В другом матче данной группы сборная Грузии дома сыграла вничью с командой Северной Македонии — 1:1.

После двух туров по четыре очка набрали сборные Северной Македонии и Грузии. На третьей строчке располагается команда Армении (3), замыкает турнирную таблицу сборная Эстонии (0).