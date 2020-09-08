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21:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты сборной Армении обыграли команду Эстонии в матче Лиги наций

ЕВРО-2020. Сборная Армении по футболу нанесла поражение команде Эстонии в матче группового этапа Лиги наций.

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Встреча группы 2 лиги C, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Александр Карапетян (43-я минута) и Вбеймар (65-я).

В другом матче данной группы сборная Грузии дома сыграла вничью с командой Северной Македонии — 1:1.

После двух туров по четыре очка набрали сборные Северной Македонии и Грузии. На третьей строчке располагается команда Армении (3), замыкает турнирную таблицу сборная Эстонии (0).

Армения
2:0
Первый тайм: 1:0
Эстония
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