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23:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду вторым в истории забил 100 голов за сборную

Португальский футболист Криштиану Роналду стал вторым игроком в истории, забившим 100 мячей и более за национальную команду.

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14
фотографий
14
фотографий

Роналду во вторник отметился 100-м голом за сборную Португалии в матче Лиги наций с командой Швеции. Для 35-летнего футболиста это 165-я игра за сборную.

Больше Роналду за национальную команду в истории футбола забил только уже завершивший карьеру иранец Али Даеи, на счету которого 109 голов.

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