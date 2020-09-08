Роналду вторым в истории забил 100 голов за сборную
Португальский футболист Криштиану Роналду стал вторым игроком в истории, забившим 100 мячей и более за национальную команду.
Португальский футболист Криштиану Роналду стал вторым игроком в истории, забившим 100 мячей и более за национальную команду.
Роналду во вторник отметился 100-м голом за сборную Португалии в матче Лиги наций с командой Швеции. Для 35-летнего футболиста это 165-я игра за сборную.
Больше Роналду за национальную команду в истории футбола забил только уже завершивший карьеру иранец Али Даеи, на счету которого 109 голов.