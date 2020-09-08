Текущие события
Футбол. Лига наций
8.09
Бельгия
Исландия
51
Футбол. Лига наций
8.09
Дания
Англия
00
Футбол. Лига наций
8.09
Франция
Хорватия
42
Футбол. Лига наций
8.09
Швеция
Португалия
02
Футбол. Лига наций
8.09
Кипр
Азербайджан
01
Футбол. Лига наций
8.09
Люксембург
Черногория
01
Футбол. Лига наций
8.09
Сан-Марино
Лихтенштейн
02
Футбол. Лига наций
8.09
Армения
Эстония
20
Футбол. Лига наций
8.09
Грузия
Македония
11
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Акрон
Футбол. Первый дивизион
12:30
Иртыш
Алания
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
8 сентября, источник: ТАСС

Гол Ловрена не спас сборную Хорватии от поражения в матче Лиги наций с командой Франции

ТАСС, 8 сентября. Действующий чемпион мира по футболу сборная Франции со счетом 4:2 обыграла команду Хорватии в матче второго тура группового раунда Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» при пустых трибунах.

Наверх
Источник: Reuters

В составе победителей голы забили Антуан Гризманн (43-я минута), Дайо Упамекано (65) и Оливье Жиру (77, с пенальти), еще один гол был записан на голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича, мяч от его спины пересек линию ворот после удара французского нападающего Антони Марсьяля. Жиру, забивший 40-й мяч в 98-м матче за сборную Франции, вышел на третье место в списке лучших бомбардиров национальной команды, уступая по этому показателю Тьерри Анри (51 гол в 124 матчах) и Мишелю Платини (41 мяч в 72 играх). У хорватов отличились защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен (17) и Йосип Брекало (55).

С аналогичным счетом завершился матч французов и хорватов в финале чемпионата мира 2018 года в России.

Сборные Франции и Хорватии выступают в третьей группе лиги А. В параллельном матче квартета сборная Португалии в гостях победила команду Швеции 2:0, дублем в составе португальцев отметился Криштиану Роналду. Роналду забил 100-й и 101-й мячи за национальную команду. По количеству голов за сборную он уступает только Али Даеи, который в составе команды Ирана отличился 109 раз.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче второй группы лиги А команда Бельгии дома разгромила исландцев со счетом 5:1, голом в составе победителей отметился бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витцель. Их соперники по группе команды Англии и Дании сыграли вничью (0:0), встреча проходила в Копенгагене. В другом матче игрового дня во второй группе лиги С сборная Армении дома оказалась сильнее команды Эстонии (2:0). В параллельном матче команды Грузии и Северной Македонии победителя не выявили (1:1).

Сборная Франции набрала шесть очков в двух матчах и занимает второе место в турнирной таблице, уступая португальцам по дополнительным показателям. Далее идут команды Швеции и Хорватии, не набравшие очков. В следующем туре подопечные Дидье Дешама примут сборную Португалии, а хорваты дома встретятся со шведами. Обе встречи пройдут 11 октября.

Франция
4:2
Первый тайм: 2:1
Хорватия
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
На дерби не будет фанатов в атрибутике «Спартака». Это незаконно
Российская молодежка проиграла важнейший матч в отборе к Евро
Матчи сборной России стали лидерами телерейтинга в Москве
«Рома» запросила у «Спартака» информацию о Кокорине
Александр Кержаков провел переговоры с клубом ФНЛ
ЦСКА обыграл «Арсенал» в контрольном матче
Загитовой и Медведевой предлагали вместе вести шоу на Первом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь