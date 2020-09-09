Франция вернула свой 2018-й. Разобралась с Хорватией даже без помощи Мбаппе

До матча на «Стад де Франс» Франция в последний раз играла против Хорватии в памятном финале чемпионата мира в России. Видимо, команда Дешама настолько впала в ностальгию, что решила повторить тот вечер. Реконструировать ход встречи не удалось, зато счет оказался таким же.

После победы над Швецией Дидье Дешам сделал в составе своей команды аж 7 замен. Так что в старте остались лишь Льорис, Юпамекано, Канте и Гризманн. Состав французов мог выглядеть бы еще причудливее, но заразившийся коронавирусом Мбаппе, к счастью, не потянул никого за собой на карантин.

В старте хорватов оказалось чуть меньше перестановок. После поражения от Португалии Далич провернул пять замен, самой интересной из которых стал выход Филипа Уремовича вместо Тина Едвая. Заняв место на правом фланге обороны, защитник «Рубина» дебютировал за взрослую национальную сборную. Компанию Уремовичу в обороне составил Ловрен, а в полузащите играл Влашич. Так что в старте у Хорватии появились сразу три футболиста из РПЛ.

Круче всех из этой троицы в начале игры проявил себя Ловрен. При атаках французов защитник не давал поводов вспоминать свою фамилию, а в чужой штрафной разобрался, как опытный форвард. После отскока одним касанием убрал оторопевшего Эрнандеса и вколотил мяч в дальний угол.

Большую часть первого тайма беспомощно смотрелся не только защитник, обыгранный Ловреном, но и его партнеры по команде. У Франции совершенно не держался мяч. Чемпионам мира не хватало движения, точных передач и креативных решений. Так что атаки, доведенные до чужой штрафный были для хозяев сродни успеху.

Тем временем хорваты душили соперника прессингом, активно использовали фланги и раз за разом вскрывали чужую оборону. Если бы статус матча был серьезнее, а команда Далича кровожаднее — до перерыва в ворота французов наверняка влетел бы еще один мяч.

Случилось же все с точностью наоборот. Усыпленные медленным темпом игры и собственным преимуществом хорваты прозевали два гола в концовке тайма.

Первый мяч — результат образцовой комбинации, разыгранной в одно касание. После паса Марсьяля Гризманну оставалось только попасть в пустые ворота.

Чтобы забить второй гол, французам не потребовалось даже попадать в створ. После прострела Бен Йеддера Марсьяль угодил в штангу. Затем мяч встретился со спиной Ливаковича и залетел в ворота.

После перерыва на поле стало еще веселее. Скорости, к сожалению, не выросли. Зато энтузиазма в атаке явно прибавилось. Итог: два гола за 10 минут. У хорватов отличился Брекало — форвард расправился с двумя защитниками и пропихнул мяч мимо Льориса. А у французов — Юпамекано. После подачи с углового защитник головой пробил в правый нижний угол.

Середина второго тайма оказалась определяющей для хода всего матча. В этот период особенно активен был Гризманн. Полузащитник низко опускался и помогал переходить из обороны в нападение: сам тащил мяч или же начинал атаки передачами. Именно Антуан создал давление на ворота Ливаковича, которое в последствии привело к пенальти. Судья засчитал игру рукой у Брозовича, а Жиру уверенно реализовал одиннадцатиметровой и установил окончательный счет.

Другим важным событием в концовке стал выход на поле полузащитника Эдуардо Камавинга. Выйдя на замену вместо Канте в возрасте 17 лет и 10 месяцев, хавбек стал самым молодым дебютантом в сборной Франции более чем за 106 лет. Несмотря на неопытность, в игре Камавинга не затерялся. Несколько раз он принял участие в опасных атаках и однажды пробил в створ.

В параллельном матче в группе 3 Португалия разделалась со Швецией, так что квартет разделился на фаворитов и аутсайдеров. После двух игр Франция и Португалия впереди — с 6 очками, а шведы и хорваты — в отстающих с нулем баллов.