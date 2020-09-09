Тренер ЦСКА похвалил Зайнутдинова за игру в сборной Казахстана в Лиге наций

Хавбек отметился голом в гостевом матче Лиги наций против Литвы (2:0). Правда, на 30-й минуте Зайнутдинов был заменен из-за травмы , после чего пропустил домашнюю игру против Беларуси (1:2).

«Важно то, что все играют. Зайнутдинов до травмы хорошо сыграл, гол забил. Может, единственное, что Константин Марадишвили не играет, но для него, возможно, пауза, которая образовалась, пойдет на пользу. Поэтому думаю, все в хорошем тонусе вернутся в команду», — сказал Гончаренко в интервью на официальном YouTube-канале ЦСКА.