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09:23 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер ЦСКА похвалил Зайнутдинова за игру в сборной Казахстана в Лиге наций

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, оценивая игру армейцев в матчах за свои сборные, отметил казахстанца Бахтиера Зайнутдинова.

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Источник: РИА "Новости"

Хавбек отметился голом в гостевом матче Лиги наций против Литвы (2:0). Правда, на 30-й минуте Зайнутдинов был заменен из-за травмы, после чего пропустил домашнюю игру против Беларуси (1:2).

ЦСКА (Москва)

«Важно то, что все играют. Зайнутдинов до травмы хорошо сыграл, гол забил. Может, единственное, что Константин Марадишвили не играет, но для него, возможно, пауза, которая образовалась, пойдет на пользу. Поэтому думаю, все в хорошем тонусе вернутся в команду», — сказал Гончаренко в интервью на официальном YouTube-канале ЦСКА.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче в рамках РПЛ ЦСКА 13 сентября на своем поле примет лидера турнирной таблицы — московский «Спартак».

В стан армейцев Зайнутдинов перешел в августе из «Ростова». Казахстанец подписал контракт на пять лет и успел провести две игры.

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