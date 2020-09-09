Футболисты из КПЛ помогли сборной одержать первую победу в Лиге наций

Встреча группы 2 лиги C, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Александр Карапетян (43-я минута) и Вбеймар (65-я).

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Полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Для 26-летнего футболиста этот матч стал 30-м за сборную Армении. Напомним, в прошлой игре с Македонией (1:2) Барсегян забил гол.

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Также в этой встрече за сборную Армении приняли участие голкипер «Шахтера» Давид Юрченко и защитник «Тобола» Арман Оганесян. Оба отыграли весь матч. Защитник «Кайрата» Камо Оганесян остался на скамейке запасных.

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В другом матче данной группы сборная Грузии дома сыграла вничью с командой Северной Македонии — 1:1.