Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Иртыш
Алания
01
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Акрон
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Волгарь
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Железничар
Все события
Фоторепортажи
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
11:15 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты из КПЛ помогли сборной одержать первую победу в Лиге наций

Сборная Армении по футболу нанесла поражение команде Эстонии в матче группового этапа Лиги наций.

Наверх

Встреча группы 2 лиги C, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Александр Карапетян (43-я минута) и Вбеймар (65-я).

Астана (Нур-Султан)

Полузащитник «Астаны» Тигран Барсегян вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Для 26-летнего футболиста этот матч стал 30-м за сборную Армении. Напомним, в прошлой игре с Македонией (1:2) Барсегян забил гол.

Кайрат (Алма-Ата)

Также в этой встрече за сборную Армении приняли участие голкипер «Шахтера» Давид Юрченко и защитник «Тобола» Арман Оганесян. Оба отыграли весь матч. Защитник «Кайрата» Камо Оганесян остался на скамейке запасных.

Казахстанская Премьер-Лига

В другом матче данной группы сборная Грузии дома сыграла вничью с командой Северной Македонии — 1:1.

После двух туров по четыре очка набрали сборные Северной Македонии и Грузии. На третьей строчке располагается команда Армении (3), замыкает турнирную таблицу сборная Эстонии (0).

Читайте также
Армения
2:0
Первый тайм: 1:0
Эстония
"Кызыл-Жар СК" объявил о переходе двух футболистов
Русский вратарь не смог спасти. «Даллас» проиграл «Вегасу» в КС
Стала известна одна из пар полуфиналистов US Open среди мужчин
СМИ: «Ювентус» достиг соглашения с «Барселоной» по уругвайцу
Определилась одна из пар полуфиналисток US Open среди одиночниц
У чемпионки ОИ отняли право на повышенный тестостерон
Медведев против Рублева: на что поставить в российском дерби
Россиянин стал бойцом UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь