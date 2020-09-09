Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов

«Мне нравится, когда с трибун свистят. Это меня заводит. Но здоровье превыше всего. Если ВОЗ говорит, что условия небезопасны, то на этом все. Самое главное — это люди. Но вообще играть без болельщиков — это как сходить в цирк и не увидеть клоунов, как сходить в сад и не увидеть цветов», — приводит слова Роналду Record.