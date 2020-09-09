Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Иртыш
Алания
01
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Балтика
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Акрон
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Волгарь
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Железничар
Все события
Фоторепортажи
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
13:26 (мск), источник: Газета.Ру

Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о матчах без болельщиков.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Нападающий заявил, что ему не слишком комфортно играть при пустых трибунах.

«Мне нравится, когда с трибун свистят. Это меня заводит. Но здоровье превыше всего. Если ВОЗ говорит, что условия небезопасны, то на этом все. Самое главное — это люди. Но вообще играть без болельщиков — это как сходить в цирк и не увидеть клоунов, как сходить в сад и не увидеть цветов», — приводит слова Роналду Record.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что Роналду забил 100-й и 101-й мячи за сборную Португалии.

Читайте также
Швеция
0:2
Первый тайм: 0:1
Португалия
 Низкий процент: россияне отказываются от банковских карт
Вертолетные деньги: Медведев предложил ввести в России базовый доход
Русский вратарь не смог спасти. «Даллас» проиграл «Вегасу» в КС
Стала известна одна из пар полуфиналистов US Open среди мужчин
СМИ: «Ювентус» достиг соглашения с «Барселоной» по уругвайцу
Определилась одна из пар полуфиналисток US Open среди одиночниц
У чемпионки ОИ отняли право на повышенный тестостерон
Медведев против Рублева: на что поставить в российском дерби
Россиянин стал бойцом UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь