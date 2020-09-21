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14:32 (мск), источник: БЕЛТА

Мархель назвал предварительный состав футбольной сборной Беларуси на октябрьские матчи

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер национальной футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель определил расширенный список игроков на октябрьские матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В предварительный состав вошли 34 футболиста:

вратари — Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо», Брест);.

защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Денис Поляков («Кайрат», Алматы, Казахстан), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец, Роман Юзепчук (оба — «Динамо», Брест), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо», Минск), Алексей Легчилин («Неман», Гродно), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район);.

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полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана», Нур-Султан, Казахстан), Павел Савицкий, Кирилл Печенин (оба — «Динамо», Брест), Никита Корзун, Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (все — «Шахтер», Солигорск), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба — «Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо», Минск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино);.

нападающие — Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Николай Сигневич («Химки», Россия), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).

Окончательный список из 27 футболистов будет обнародован 28 сентября.

Команда соберется в Минске 3 октября и будет готовится на полях ассоциации «Белорусская федерация футбола» в Веснянке, а затем отправится в Тбилиси, где 8 октября проведет полуфинальный поединок плей-офф за выход на чемпионат Европы со сборной Грузии. После игры в грузинской столице белорусские футболисты проведут два матча группового этапа Лиги наций: 11 октября в Вильнюсе с командой Литвы и 14 октября в Минске с казахстанской дружиной. В первом туре нового сезона Лиги наций белорусы уступили на своей арене албанцам со счетом 0:2, а затем в Алматы победили казахстанскую сборную с результатом 2:1.

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