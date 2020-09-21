Мархель назвал предварительный состав футбольной сборной Беларуси на октябрьские матчи

Команда соберется в Минске 3 октября и будет готовится на полях ассоциации «Белорусская федерация футбола» в Веснянке, а затем отправится в Тбилиси, где 8 октября проведет полуфинальный поединок плей-офф за выход на чемпионат Европы со сборной Грузии. После игры в грузинской столице белорусские футболисты проведут два матча группового этапа Лиги наций: 11 октября в Вильнюсе с командой Литвы и 14 октября в Минске с казахстанской дружиной. В первом туре нового сезона Лиги наций белорусы уступили на своей арене албанцам со счетом 0:2, а затем в Алматы победили казахстанскую сборную с результатом 2:1.