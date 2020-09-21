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16:38 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистов «Астаны» и «Кайрата» вызвали в сборную Беларуси на матч Лиги наций с Казахстаном

Игра пройдет в октябре.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с расширенным списком футболистов, вызванных на матч плей-офф чемпионата Европы УЕФА против Грузии (8 октября), а также матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 с комнадами Литвы (11 октября) и Казахстана (14 октября), сообщает официальный сайт Белорусской федерации футбола.

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В список вошли 35 игроков, в том числе четыре представителя казхастанской премьер-лиги.

Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Денис Поляков («Кайрат», Казахстан), Никита Наумов («Жетысу», Казахстан), Александр Павловец, Роман Юзепчук (оба — «Динамо-Брест»), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район).

Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана», Казахстан), Павел Савицкий, Кирилл Печенин (оба — «Динамо-Брест»), Никита Корзун, Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (все — «Шахтер», Солигорск), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба — «Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо-Минск»), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Николай Сигневич («Химки», Россия), Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Локомотив», Россия).

Окончательный список из 27-х футболистов будет опубликован 28-го сентября.

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