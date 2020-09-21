Футболистов «Астаны» и «Кайрата» вызвали в сборную Беларуси на матч Лиги наций с Казахстаном
Игра пройдет в октябре.
Игра пройдет в октябре.
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с расширенным списком футболистов, вызванных на матч
В список вошли 35 игроков, в том числе четыре представителя казхастанской
Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»).
Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Денис Поляков («Кайрат», Казахстан), Никита Наумов («Жетысу», Казахстан), Александр Павловец, Роман Юзепчук (оба — «Динамо-Брест»), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район).
Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана», Казахстан), Павел Савицкий, Кирилл Печенин (оба — «Динамо-Брест»), Никита Корзун, Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (все — «Шахтер», Солигорск), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба — «Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо-Минск»), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино).
Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Николай Сигневич («Химки», Россия), Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Локомотив», Россия).
Окончательный список из 27-х футболистов будет опубликован 28-го сентября.