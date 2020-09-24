Италия, Нидерланды и Польша претендуют на проведение финального турнира Лиги наций УЕФА

В стартовавшем 3 сентября сезоне Лиги наций национальные сборные борются за право сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в период с ноября по декабрь 2022 года. Это право получат два победителя групп Лиги наций, которые будут иметь наивысший рейтинг.

В Лиге наций сезона-2020/21 национальные команды 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Сборные, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е — в лигу В, с 33-го по 48-е — в лигу С, с 49-го по 55-е — в лигу D.