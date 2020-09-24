Октябрьские матчи сборной России в Лиге наций пройдут без зрителей

В предыдущую паузу на международные матчи сборная России одержала две победы в Лиге наций. Подопечные Станислава Черчесова сначала на своём поле переиграли Сербию (3:1), а затем на выезде Венгрию (3:2). В первом круге национальной команде также предстоит встретиться с Турцией. Матч состоится в России 1 октября. Начало встречи запланировано на 21:45 мск.