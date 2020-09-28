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14:30 (мск), источник: ТАСС

Футболист второй бундеслиги вошел в состав сборной России на октябрьские матчи

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Защитник клуба второй бундеслиги «Зандхаузен» Александр Жиров и игрок обороны «Спартака» Илья Кутепов вызваны в сборную России по футболу на ближайшие матчи. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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Источник: РИА "Новости"

Полностью состав из 25 игроков выглядит следующим образом:

вратари — Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»);.

Во время загрузки произошла ошибка.

защитники — Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Илья Кутепов («Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА);.

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полузащитники — Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев (без клуба);.

нападающие — Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).

В октябре сборная России проведет три матча в Москве. 8 октября состоится товарищеский матч против команды Швеции (начало — 19:30 мск). 11 и 14 октября команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова в рамках группового этапа Лиги наций сыграет со сборными Турции и Венгрии. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.

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