Футболист второй бундеслиги вошел в состав сборной России на октябрьские матчи

Черчесов заявил, что не знает футболиста Ондуа, который хочет играть за сборную России

В октябре сборная России проведет три матча в Москве. 8 октября состоится товарищеский матч против команды Швеции (начало — 19:30 мск). 11 и 14 октября команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова в рамках группового этапа Лиги наций сыграет со сборными Турции и Венгрии. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.