Футболист второй бундеслиги вошел в состав сборной России на октябрьские матчи

Полностью состав из 25 игроков выглядит следующим образом:
вратари — Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»);.
защитники — Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Илья Кутепов («Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА);.
полузащитники — Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев (без клуба);.
нападающие — Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).
В октябре сборная России проведет три матча в Москве. 8 октября состоится товарищеский матч против команды Швеции (начало — 19:30 мск). 11 и 14 октября команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова в рамках группового этапа Лиги наций сыграет со сборными Турции и Венгрии. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.