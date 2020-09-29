Защитник «Ахмата» вызван в сборную Казахстана на матчи Лиги наций

Источник: Reuters

Фланговый защитник грозненского «Ахмата» Марат Быстров получил вызов в сборную Казахстана на матчи Лиги наций против Албании и Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

Перед стартом нового сезона Быстров перешел в «Ахмат» из шымкентского «Ордабасы». В чемпионате России провел шесть игр в девяти турах и отметился одним удалением. «Ахмат», набрав 13 очков, занимает десятое место в РПЛ после девяти туров.

Быстрова также вызывали на матчи сборной Казахстана в сентябре. Он провел на поле весь победный матч против Литвы (2:0), а в проигранной встрече Беларуси остался на скамейке запасных.