В УЕФА заявили, что не намерены переносить матчи сборных Армении и Азербайджана

Источник: РИА "Новости"

Сборная Армении 11 октября в Ереване на Республиканском стадионе должна сыграть с командой Грузии. На 13 октября у сборной Азербайджана запланирована встреча в рамках этого же турнира с командой Кипра, она должна состояться на Олимпийском стадионе в Баку.

«УЕФА внимательно следит за ситуацией, но матч планируется провести в соответствии с графиком», — сообщили в УЕФА.

27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване проинформировали о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. И в Армении, и в Азербайджане введено военное положение и объявлено о мобилизации.