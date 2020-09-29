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13:55 (мск), источник: ТАСС

В УЕФА заявили, что не намерены переносить матчи сборных Армении и Азербайджана

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) следит за развитием военного конфликта в Нагорном Карабахе, но не собирается переносить домашние матчи сборных Армении и Азербайджана в рамках Лиги наций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Армении 11 октября в Ереване на Республиканском стадионе должна сыграть с командой Грузии. На 13 октября у сборной Азербайджана запланирована встреча в рамках этого же турнира с командой Кипра, она должна состояться на Олимпийском стадионе в Баку.

«УЕФА внимательно следит за ситуацией, но матч планируется провести в соответствии с графиком», — сообщили в УЕФА.

27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване проинформировали о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. И в Армении, и в Азербайджане введено военное положение и объявлено о мобилизации.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992−1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

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