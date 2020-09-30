Футболист из европейского клуба впервые вызван в сборную Казахстана

Полузащитник «Руха» Владислав Васильев вызван в сборную Казахстана по футболу на матчи Лиги наций, сообщается на официальном сайте брестского клуба.

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«11 октября в Алматы на стадионе “Центральный” сборная Казахстана примет Албанию, а 14 октября на минском стадионе “Динамо” начнет выездной поединок против сборной Беларуси. Владислав неоднократно попадал в расширенный список национальной команды своей страны, однако в окончательный список попал впервые. Таким образом, у полузащитника есть шанс стать первым игроком в истории “Руха”, который сыграет за главную команду своей страны!» — говорится в сообщении клуба.

На счету Васильева пять ассистов и шесть голов в 23 матчах в текущем сезоне.