Новый нападающий для сборной. Герой камбэка «Жетысу» с 0:2 получил вызов от Билека
В той игре форвард сделал дубль.
В той игре форвард сделал дубль.
Воспитанник талдыкорганского «Жетысу» Айбар Жаксылыков получил вызов в сборную Казахстана по футболу. Об этом сообщает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.
По его информации, 23-летний нападающий приглянулся Михалу Билеку после недавнего матча с «Шахтером». В той игре Жаксылыков сделал дубль и помог «Жетысу» вырвать волевую победу (3:2), уступая по ходу игры со счетом 0:2.
Для Жаксылыкова это первый вызов в главную команду страны. В текущем сезоне казахстанской
Напомним, сборная Казахстана в рамках Лига наций 11 октября сыграет дома против Албании, а 15 октября на выезде против Беларуси.