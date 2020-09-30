Новый нападающий для сборной. Герой камбэка «Жетысу» с 0:2 получил вызов от Билека

Воспитанник талдыкорганского «Жетысу» Айбар Жаксылыков получил вызов в сборную Казахстана по футболу. Об этом сообщает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.

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По его информации, 23-летний нападающий приглянулся Михалу Билеку после недавнего матча с «Шахтером». В той игре Жаксылыков сделал дубль и помог «Жетысу» вырвать волевую победу (3:2), уступая по ходу игры со счетом 0:2.

Для Жаксылыкова это первый вызов в главную команду страны. В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги форвард сыграл десять матчей и забил два гола.