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19:45 (мск), источник: Vesti.kz

Новый нападающий для сборной. Герой камбэка «Жетысу» с 0:2 получил вызов от Билека

В той игре форвард сделал дубль.

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Воспитанник талдыкорганского «Жетысу» Айбар Жаксылыков получил вызов в сборную Казахстана по футболу. Об этом сообщает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.

Казахстанская Премьер-Лига

По его информации, 23-летний нападающий приглянулся Михалу Билеку после недавнего матча с «Шахтером». В той игре Жаксылыков сделал дубль и помог «Жетысу» вырвать волевую победу (3:2), уступая по ходу игры со счетом 0:2.

Для Жаксылыкова это первый вызов в главную команду страны. В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги форвард сыграл десять матчей и забил два гола.

Напомним, сборная Казахстана в рамках Лига наций 11 октября сыграет дома против Албании, а 15 октября на выезде против Беларуси.

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