Новые лица. Сборная Казахстана по футболу назвала состав на матчи с Албанией и Беларусью в Лиге наций

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11 октября подопечные Михала Билека сыграют домашний матч с Албанией. Игра состоится на Центральном стадионе города Алматы, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.

Начало учебно-тренировочных сборов казахстанской команды запланировано на 5 октября.

Основной состав

вратари: Стас Покатилов («Кайрат»), Дмитрий Непогодов («Астана»), Владимир Плотников («Ордабасы»);.

защитники: Абзал Бейсебеков («Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип (оба — «Кайрат»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба — «Тобол»), Александр Марочкин («Кайсар»), Олжас Керимжанов («Жетысу»), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»);.

полузащитники: Бауыржан Исламхан («Аль-Айн», ОАЭ), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Исламбек Куат («Химки», Россия), Юрий Перцух («Астана»), Айбол Абикен («Кайрат»), Асхат Тагыберген, Думан Нарзилдаев (оба — «Кайсар»), Владислав Васильев («Рух», Беларусь);.

нападающие: Абат Аймбетов («Кайрат»), Алексей Щеткин («Астана»), Максим Федин («Кайсар»), Айбар Жаксылыков («Жетысу»).

Резервный состав

вратари: Игорь Шацкий («Тобол»), Данил Устименко («Кайрат»);.

защитники: Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко (оба — «Астана»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»), Александр Соколенко («Кызыл-Жар СК»);.

полузащитники: Аслан Дарабаев («Жетысу»), Азат Нургалиев, Серикжан Мужиков (оба — «Тобол»), Еркебулан Тунгышбаев («Кайрат»);.

нападающие: Тохтар Жангылышбай, Сергей Хижниченко (оба — «Ордабасы»), Бауыржан Турысбек («Тараз»), Роман Муртазаев, Оралхан Омиртаев (оба — «Тобол»), Артур Шушеначев («Кайрат»).

Отметим, что в основном составе появились два новичка — это Васильев и Жаксылыков.

После двух туров в четвертой группе дивизиона С лидирует Казахстан, опережая по дополнительным показателям Албанию, Беларусь и Литву. Все команды набрали по три очка.