Назван состав сборной Турции на матч Лиги наций с россиянами
Объявлен состав сборной Турции на товарищеский матч с командой Германии и встречи Лиги наций против сборных России и Сербии, сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации.
Объявлен состав сборной Турции на товарищеский матч с командой Германии и встречи Лиги наций против сборных России и Сербии, сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации.
В сборную Турции вызваны защитник туринского «Ювентуса» Мерих Демирал и полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу. Полностью состав выглядит следующим образом:
вратари — Фехми Мерт Гюнок («Истанбул Башакшехир»), Гёкхан Аккан («Ризеспор»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»);.
защитники — Мехмет Зеки Челик («Лилль», Франция), Мерт Мюлдюр, Каан Айхан (оба — «Сассуоло», Италия), Назим Сангаре («Фенербахче»), Чаглар Сёюнджю («Лестер», Англия), Мерих Демирал («Ювентус», Италия), Озан Кабак («Шальке», Германия), Дженгиз Умут Мераш («Гавр», Франция), Хасан Али Калдырым («Истанбул Башакшехир»);.
полузащитники — Дженгиз Ундер («Лестер» Англия), Эфеджан Караджа («Аланьяспор»), Дорукхан Токёз («Бешикташ»), Хакан Чалханоглу («Милан», Италия), Ирфан Джан Кахведжи, Махмут Такдемир (оба — «Истанбул Башакшехир»), Окай Йокушлу («Сельта», Испания), Оркун Кёкчю («Фейенорд», Нидерланды), Озан Туфан («Фенербахче»), Юсуф Языджы («Лилль», Франция), Абдюлкадир Омюр («Трабзонспор»), Эмре Кылынч («Галатасарай»);.
нападающие — Ахмед Кутуджу («Шальке», Германия), Бурак Йилмаз («Лилль», Франция), Энес Юнал («Хетафе», Испания), Кенан Караман («Фортуна», Германия).
Сборная Турции сыграет с командой Германии 7 октября в Кельне, затем встретится со сборной России 11 октября в Москве. Матч против команды Сербии пройдет 14 октября в Стамбуле.
После двух туров лидером группы является сборная России (6 очков), вторыми идут венгры (3), по одному очку у команд Турции и Сербии.