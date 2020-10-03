Лучший бомбардир «Астаны» получил вызов в сборную на матчи Лиги наций
В этом сезоне КПЛ он забил шесть голов.
В этом сезоне КПЛ он забил шесть голов.
Полузащитник «Астаны» Рунар Мар Сигурьонссон получил вызов в сборную Исландии, сообщает KazFootball.kz.
Его пригласили в национальную команду для участия в матчах Лиги наций. Исландцам предстоит провести встречу в рамках прошлого розыгрыша турнира против Румынии, а также еще две домашние — против Дании и Бельгии — в новом сезоне.
Отметим, что Сигурьонссон в этом сезоне КПЛ забил шесть голов и является лучшим бомбардиром «Астаны» и вторым по результативности в лиге.