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11:14 (мск), источник: Vesti.kz

Игроки «Барселоны» и «Ювентуса» вызваны в сборную Албании на матч Лиги наций против Казахстана

Матч пройдет 11 октября.

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Источник: Reuters

Главный тренер сборной Албании по футболу Эдоардо Рейя объявил состав своей команды на октябрьские матчи Лиги наций против Казахстана и Литвы. Среди них есть игроки «Барселоны», «Ювентуса», «Лацио» и других европейских клубов, сообщает KazFootball.kz.

Барселона (Барселона)

Полностью список выглядит так:

Вратари: Томас Стракоша («Лацио», Италия), Этрит Бериша (СПАЛ, Италия), Марко Молла («Болонья», Италия);.

Защитники: Мараш Кумбулла («Рома», Италия), Берат Гимшити («Аталанта», Италия), Кастриот Дермаку («Парма», Италия), Рамен Чепеле («Ганновер 96», Германия), Энеа Михай (ПАОК, Греция), Фредерик Весели («Салернитана», Италия), Йон Мерсинай («Локомотив», Хорватия), Альби Дока («Горица», Хорватия), Лоренц Траши («Аль-Кадсия», Кувейт), Хисен Мемолла («Диошдьер», Венгрия);.

Ювентус (Турин)

Полузащитники: Клаус Гьясула («Гамбург», Германия), Амир Абраши («Фрайбург», Германия), Кеиди Баре («Эспаньол», Испания), Линдон Селяхи («Твенте», Нидерланды), Кязим Лячи («Аяччо», Франция), Мюрто Узуни («Ференцварош», Венгрия), Энис Чокай, Шериф Каллаку (оба — «Локомотив», Хорватия), Эрмир Леньяни («Грассхоппер», Швейцария), Ильбер Рамадани («Вайле», Дания);.

Нападающие: Рей Манай («Барселона», Испания), Джакомо Вриони («Ювентус», Италия), Армандо Броя («Витесс», Нидерланды), Флориан Камбери («Санкт-Галлен», Швейцария), Таулянт Сефери («Янг Бойз», Швейцария), Эндри Чекичи («Олимпия», Словения).

Добавим, что свой состав объявила и сборная Казахстана. Матч Казахстан — Албания пройдет 11 октября в Алматы. Начало игры — в 19:00.

После двух туров Лиги наций в дивизионе С в группе L все четыре команды — Албания, Казахстан, Беларусь и Литва набрали по три очка.

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