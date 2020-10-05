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18:41 (мск), источник: БЕЛТА

Матч Лиги наций УЕФА Грузия-Беларусь пройдет без зрителей

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч полуфинала Лиги наций УЕФА Грузия — Беларусь пройдет без зрителей. Информацию об этом корреспонденту БЕЛТА подтвердил пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник.

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Согласно рекомендациям УЕФА, на каждый матч может попасть до 30% болельщиков от общей вместимости стадиона, на котором он проходит, если местные власти не будут против.

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Таким образом, посетить полуфинал Лиги наций УЕФА между Грузией и Беларусью смогли бы около 18 тысяч человек.

Однако министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе рекомендовала не проводить матч в Тбилиси из-за эпидемической ситуации.

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе призвал к менее радикальным мерам: провести поединок, но без зрителей. Именно эта позиция и была принята.

Таким образом, 8 октября в полуфинале квалификации чемпионата Европы — 2020 сойдутся футболисты Беларуси и Грузии.

Встреча произойдет в Тбилиси. Начало матча — в 19:00 по белорусскому времени.

За последние сутки в Грузии зафиксировано 554 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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