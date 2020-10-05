Следующий соперник сборной Казахстана по Лиге наций потерял ряд игроков из-за коронавируса
Футболистов просто не выпустили из страны.
Футболистов просто не выпустили из страны.
Сборная Албании по футболу испытывает серьезные проблемы с составом перед матчем Лиги наций против Казахстана.
Как сообщают албанские СМИ,
Кроме того, проблемы со здоровьем возникли у основного вратаря Томаса Стракоши и защитника Иона Мерсиная. Вместо Стракоши тренерский штаб уже вызвал Албана Ходжу и Гентиана Селмани.
Добавим, что матч сборных Казахстана и Албании пройдет в Алматы 11 октября.