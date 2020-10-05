Следующий соперник сборной Казахстана по Лиге наций потерял ряд игроков из-за коронавируса

Сборная Албании по футболу испытывает серьезные проблемы с составом перед матчем Лиги наций против Казахстана. Из-за второй вспышки коронавируса, возникшей в Италии, ряд албанских игроков не может приехать в расположение сборной, передает корреспондент Vesti.kz.

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Как сообщают албанские СМИ, из-за новой вспышки в сборную могут не доехать Этрит Бериша, Илбер Рамадани, Флориан Камбери, Линдон Селахи и Клаус Гьясула, команды которых не разрешают им покидать Италию. При этом нападающий «Ювентуса» Джакомо Вриони надеется получить разрешение и присоединиться к команде.

Кроме того, проблемы со здоровьем возникли у основного вратаря Томаса Стракоши и защитника Иона Мерсиная. Вместо Стракоши тренерский штаб уже вызвал Албана Ходжу и Гентиана Селмани.