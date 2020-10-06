Все футболисты сборной России тренируются в общей группе в Новогорске

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

«Все футболисты на месте, занимаются в общей группе. [Денис] Черышев вчера поздно вечером прилетел из Испании. Подготовка к матчу со Швецией идет по плану», — сообщили в пресс-службе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8fe5fe75a7b24bdfd5fb" data-vnd="8fe5fe75a7b24bdfd5fb" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8fe5fe75a7b24bdfd5fb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В расположение команды приехал полузащитник Дмитрий Баринов, в конце августа перенесший операцию на крестообразных связках. «Он пообщался с игроками и тренерами, а также принял участие в командной фотосессии», — говорится в сообщении.