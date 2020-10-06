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11:56 (мск), источник: ТАСС

Все футболисты сборной России тренируются в общей группе в Новогорске

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Все игроки сборной России по футболу, готовящиеся в Новогорске к октябрьским матчам, тренируются в общей группе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе сборной России.

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«Все футболисты на месте, занимаются в общей группе. [Денис] Черышев вчера поздно вечером прилетел из Испании. Подготовка к матчу со Швецией идет по плану», — сообщили в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.

В расположение команды приехал полузащитник Дмитрий Баринов, в конце августа перенесший операцию на крестообразных связках. «Он пообщался с игроками и тренерами, а также принял участие в командной фотосессии», — говорится в сообщении.

В октябре сборная России проведет три матча в Москве. 8 октября состоится товарищеский матч против команды Швеции. 11 и 14 октября команда под руководством Станислава Черчесова в рамках группового этапа Лиги наций сыграет со сборными Турции и Венгрии.

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