Все футболисты сборной России тренируются в общей группе в Новогорске
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Все игроки сборной России по футболу, готовящиеся в Новогорске к октябрьским матчам, тренируются в общей группе. Об этом журналистам сообщили в
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Все игроки сборной России по футболу, готовящиеся в Новогорске к октябрьским матчам, тренируются в общей группе. Об этом журналистам сообщили в
«Все футболисты на месте, занимаются в общей группе. [Денис] Черышев вчера поздно вечером прилетел из Испании. Подготовка к матчу со Швецией идет по плану», — сообщили в
В расположение команды приехал полузащитник Дмитрий Баринов, в конце августа перенесший операцию на крестообразных связках. «Он пообщался с игроками и тренерами, а также принял участие в командной фотосессии», — говорится в сообщении.
В октябре сборная России проведет три матча в Москве. 8 октября состоится товарищеский матч против команды Швеции. 11 и 14 октября команда под руководством Станислава Черчесова в рамках группового этапа Лиги наций сыграет со сборными Турции и Венгрии.