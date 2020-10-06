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18:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матчи Лиги наций с участием Армении и Азербайджана перенесены на нейтральное поле

УЕФА принял решение о переносе матчей Лиги наций Армения — Грузия и Азербайджан — Кипр на нейтральное поле, сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

Вероятно, это связано с военным конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

Матч Армения — Грузия состоится 11 октября в Тыхы (Польша). Начало в 19.00 по московскому времени. 13 октября Азербайджан сыграет с Кипром в Тиране (Албания). Игра также начнется в 19.00. Команды выступают в дивизионе С Лиги наций.

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