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00:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник сборной Франции Дюбуа заразился коронавирусом, его заменит Менди

Защитник сборной Франции Лео Дюбуа сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт Федерации футбола Франции.

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Источник: Спорт-Экспресс

Вместо него в команду вызван игрок «Реала» Ферлан Менди.

Дюбуа не сыграет в товарищеском матче со сборной Украины, который состоится завтра, 7 октября. Также он пропустит матчи Лиги наций с Португалией (11 октября) и Хорватией (14 октября).

Ранее стало известно, что из-за положительного теста на коронавирус у двух футболистов сборная Украины на матч с Францией осталась без всех игроков «Шахтера» — донецкий клуб находится на самоизоляции.

Позднее сообщалось, что уже по прибытии в Париж вратари украинцев Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительный тест на COVID-19. Была информация о возможной отмене матча, но на данный момент он не был перенесен или отменен. В составе команды Андрея Шевченко есть один здоровый вратарь — Георгий Бущан из киевского «Динамо».

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