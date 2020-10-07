Защитник сборной Франции Дюбуа заразился коронавирусом, его заменит Менди
Защитник сборной Франции Лео Дюбуа сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт Федерации футбола Франции.
Защитник сборной Франции Лео Дюбуа сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт Федерации футбола Франции.
Вместо него в команду вызван игрок «Реала» Ферлан Менди.
Дюбуа не сыграет в товарищеском матче со сборной Украины, который состоится завтра, 7 октября. Также он пропустит матчи Лиги наций с Португалией (11 октября) и Хорватией (14 октября).
Ранее стало известно, что
Позднее сообщалось, что уже по прибытии в Париж вратари украинцев Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительный тест на COVID-19. Была информация о возможной отмене матча, но на данный момент он не был перенесен или отменен. В составе команды Андрея Шевченко есть один здоровый вратарь — Георгий Бущан из киевского «Динамо».