Защитник сборной Португалии сдал положительный тест на коронавирус
Жозе Фонти не поможет сборной Португалии в октябре.
Жозе Фонти не поможет сборной Португалии в октябре.
Защитник «Лилля» Жозе Фонти не поможет сборной Португалии в октябре. 36-летний португалец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому покинул расположение национальной команды.
В составе сборной его заменит Домингуш Дуарте.
7 октября сборная Португалии сыграет товарищеский матч против Испании, а 11-го и 14-го в рамках Лиги наций встретится с Францией и Швецией соответственно.