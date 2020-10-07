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10:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник сборной Португалии сдал положительный тест на коронавирус

Жозе Фонти не поможет сборной Португалии в октябре.

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COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: AP 2020

Защитник «Лилля» Жозе Фонти не поможет сборной Португалии в октябре. 36-летний португалец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому покинул расположение национальной команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе сборной его заменит Домингуш Дуарте.


Какие маски не защищают от коронавируса?
Голос Америки

7 октября сборная Португалии сыграет товарищеский матч против Испании, а 11-го и 14-го в рамках Лиги наций встретится с Францией и Швецией соответственно.

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