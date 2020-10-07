Защитник сборной Португалии сдал положительный тест на коронавирус

Защитник «Лилля» Жозе Фонти не поможет сборной Португалии в октябре. 36-летний португалец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому покинул расположение национальной команды.

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В составе сборной его заменит Домингуш Дуарте.

7 октября сборная Португалии сыграет товарищеский матч против Испании, а 11-го и 14-го в рамках Лиги наций встретится с Францией и Швецией соответственно.