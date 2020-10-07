«Рассчитываем на победу». Защитник «Ромы» поделился ожиданиями от матча с Казахстаном в Лиге наций

Защитник сборной Албании и итальянской «Ромы» Мараш Кумбулла рассказал о предстоящем матче против Казахстана в Лиге наций. Игра пройдет 11 октября, в Алматы, сообщает KazFootball.kz.

Целый ряд основных игроков албанской сборной не сможет сыграть против Казахстана:

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«Фактически это потеря, потому что они основные игроки и имеют опыт игры за сборную. Но я считаю, что даже у этих молодых игроков, которые пришли вместе со мной, есть характер и качество, чтобы выйти на этот матч» — сказал Кумбулла.

По его словам, сборная Албании всегда выходит на поле, чтобы победить.

«Мы думаем об игре с Казахстаном, потому что это первый матч. Я просто рассчитываю на победу, хорошую игру и ничего больше. Даже тренер мало говорит о других матчах, основное внимание уделяется Казахстану, затем мы думаем о Литве» — подытожил футболист.