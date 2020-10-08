Словенский арбитр Матей Юг обслужит матч Лиги наций УЕФА Россия — Турция
Словенский арбитр Матей Юг обслужит матч группового этапа Лиги наций между сборными России и Турции, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Словенский арбитр Матей Юг обслужит матч группового этапа Лиги наций между сборными России и Турции, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Встреча группы 3 лиги В пройдет в Москве в воскресенье.
Помогать главному арбитру будут его соотечественники Матей Жунич и Грега Кордеж, четвертым рефери назначен Нейц Кайтазович.
После двух матчей сборная России лидирует в группе, набрав шесть очков. Команда Турции (1 очко) располагается на третьей строчке.