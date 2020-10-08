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13:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Словенский арбитр Матей Юг обслужит матч Лиги наций УЕФА Россия — Турция

Словенский арбитр Матей Юг обслужит матч группового этапа Лиги наций между сборными России и Турции, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы 3 лиги В пройдет в Москве в воскресенье.

Помогать главному арбитру будут его соотечественники Матей Жунич и Грега Кордеж, четвертым рефери назначен Нейц Кайтазович.

После двух матчей сборная России лидирует в группе, набрав шесть очков. Команда Турции (1 очко) располагается на третьей строчке.

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