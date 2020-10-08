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14:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тибо Куртуа покинул расположение сборной Бельгии после медосмотра

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа покинул расположение сборной Бельгии по футболу и не поможет команде в октябрьских международных матчах, сообщается в официальном Twitter бельгийской сборной.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, Куртуа прошел медобследование, по итогам которого стало ясно, что он не готов физически к предстоящим играм. Состояние здоровья игрока не уточняется. Ранее Куртуа уже пропустил сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА из-за подозрения на коронавирус.

Сборная Бельгии 11 октября сыграет в рамках Лиги наций на выезде с командой Англии, а 14 октября встретится в гостях со сборной Исландии.

Команда Бельгии является соперником сборной России по групповому этапу ЕВРО-2020, который был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии COVID-19. Также в группе B выступят команды Дании и Финляндии.

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