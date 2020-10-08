Сборная Казахстана понесла еще одну потерю перед матчами Лиги наций

Мирошниченко был вызван в команду из резервного списка. Он должен был заменить защитника бельгийского «Беерсхота» Яна Вороговского, у которого обнаружили коронавирус.

Напомним, что сборная проводит УТС в Талгаре перед играми Лиги наций. 11 октября она проведет домашний матч с Албанией. А в ночь с 14 на 15 октября — гостевую встречу с Беларусью.

Казахстан с тремя очками лидирует в четвертой группе дивизиона С, опережая своих соперников по дополнительным показателям. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, которые также набрали по три балла.