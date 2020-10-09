Футболист тульского «Арсенала» Беляев присоединился к сборной России в Новогорске
ТАСС, 9 октября. Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев прибыл в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает
ТАСС, 9 октября. Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев прибыл в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает
Беляев приехал в Новогорск вечером 8 октября. Утром 9 октября вместе с остальными футболистами и членами штаба он сдал обязательный тест УЕФА на коронавирус. Далее защитник приступит к подготовке к матчу со сборной Турции.
Встреча с турками пройдет в рамках Лиги наций 11 октября в Москве. В четверг сборная России уступила команде Швеции (1:2) в товарищеском матче.
Беляев в нынешнем сезоне провел семь матчей в составе «Арсенала».