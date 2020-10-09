Сборная России по футболу продолжает подготовку к матчам Лиги наций без Джикии и Гилерме

Источник: РИА "Новости"

В занятии принимают участие 24 игрока, из них 23 были вызваны в сборную изначально. В четверг вечером к команде присоединился защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев. Вместе с тем на тренировке отсутствуют вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме и защитник «Спартака» Георгий Джикия. Эти футболисты были изолированы от команды из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус.

По словам пресс-атташе сборной России Игоря Владимирова, команда будет поделена на группы, в которых пройдут занятия разной степени интенсивности в зависимости от проведенного в четверг игрового времени.

Сборная России в четверг в Москве на «ВЭБ-Арене» провела контрольный матч против команды Швеции. Встреча завершилась со счетом 1:2. Единственный мяч в составе хозяев поля забил нападающий Александр Соболев. Форвард отметился голом в дебютном матче за национальную команду.