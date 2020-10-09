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13:05 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу продолжает подготовку к матчам Лиги наций без Джикии и Гилерме

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу на базе в Новогорске проводит восстановительную тренировку после состоявшегося в четверг контрольного матча против команды Швеции. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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Источник: РИА "Новости"

В занятии принимают участие 24 игрока, из них 23 были вызваны в сборную изначально. В четверг вечером к команде присоединился защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев. Вместе с тем на тренировке отсутствуют вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме и защитник «Спартака» Георгий Джикия. Эти футболисты были изолированы от команды из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус.

По словам пресс-атташе сборной России Игоря Владимирова, команда будет поделена на группы, в которых пройдут занятия разной степени интенсивности в зависимости от проведенного в четверг игрового времени.

Сборная России в четверг в Москве на «ВЭБ-Арене» провела контрольный матч против команды Швеции. Встреча завершилась со счетом 1:2. Единственный мяч в составе хозяев поля забил нападающий Александр Соболев. Форвард отметился голом в дебютном матче за национальную команду.

Следующие матчи сборная России проведет 11 и 14 октября в рамках группового этапа Лиги наций. Соперниками будут команды Турции и Венгрии соответственно. Обе встречи пройдут на «ВТБ-Арене» в Москве. После двух туров сборная России располагается на первом месте группы 3 лиги B Лиги наций, набрав шесть очков. На второй строчке идет команда Венгрии, в активе которой три очка. Набравшие по одному очку сборные Турции и Сербии находятся на третьем и четвертом местах соответственно.

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