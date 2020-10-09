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14:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вратарь сборной Португалии Антони Лопеш сдал положительный тест на COVID

Вратарь французского «Лиона» и сборной Португалии Антони Лопеш заразился коронавирусом, сообщается на сайте Португальской футбольной федерации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Тест на COVID-19, который 30-летний голкипер сдал в четверг вечером, дал положительный результат. Отмечается, что Лопеш покинул расположение национальной команды.

В воскресенье сборная Португалии проведет гостевой матч группового этапа Лиги наций против команды Франции, 14 октября действующие чемпионы Европы примут сборную Швеции.

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