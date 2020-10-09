Вратарь сборной Португалии Антони Лопеш сдал положительный тест на COVID
Вратарь французского «Лиона» и сборной Португалии Антони Лопеш заразился коронавирусом, сообщается на сайте Португальской футбольной федерации.
Вратарь французского «Лиона» и сборной Португалии Антони Лопеш заразился коронавирусом, сообщается на сайте Португальской футбольной федерации.
Тест на COVID-19, который 30-летний голкипер сдал в четверг вечером, дал положительный результат. Отмечается, что Лопеш покинул расположение национальной команды.
В воскресенье сборная Португалии проведет гостевой матч группового этапа Лиги наций против команды Франции, 14 октября действующие чемпионы Европы примут сборную Швеции.