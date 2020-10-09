Капитан сборной Казахстана по футболу Исламхан получил травму перед играми в Лиге наций

Источник: AP 2020

Отмечается, что он не вышел на сегодняшнюю тренировку из-за мышечной травмы. Тренерский штаб команды принял решение дать игроку время на восстановление.

Напомним, что подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.

В четвертой группе дивизиона С лидирует Казахстан с тремя очками, опережая своих соперников по дополнительным показателям. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, которые также набрали по три балла.