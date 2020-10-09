Капитан сборной Казахстана по футболу Исламхан получил травму перед играми в Лиге наций
Футболист «Аль-Айна» из ОАЭ Бауыржан Исламхан пропустил тренировку сборной Казахстана
Футболист «Аль-Айна» из ОАЭ Бауыржан Исламхан пропустил тренировку сборной Казахстана
Отмечается, что он не вышел на сегодняшнюю тренировку
Напомним, что подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.
В четвертой группе дивизиона С лидирует Казахстан с тремя очками, опережая своих соперников по дополнительным показателям. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, которые также набрали по три балла.
В первом туре казахстанская команда выиграла в гостях у Литвы — 2:0, а во втором дома уступила Беларуси — 1:2.