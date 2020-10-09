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14:16 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан сборной Казахстана по футболу Исламхан получил травму перед играми в Лиге наций

Футболист «Аль-Айна» из ОАЭ Бауыржан Исламхан пропустил тренировку сборной Казахстана из-за травмы перед матчами в Лиге наций, сообщается на сайте КФФ.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что он не вышел на сегодняшнюю тренировку из-за мышечной травмы. Тренерский штаб команды принял решение дать игроку время на восстановление.

Напомним, что подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.

В четвертой группе дивизиона С лидирует Казахстан с тремя очками, опережая своих соперников по дополнительным показателям. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, которые также набрали по три балла.

В первом туре казахстанская команда выиграла в гостях у Литвы — 2:0, а во втором дома уступила Беларуси — 1:2.

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