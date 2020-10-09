Голкипер «Краснодара» Сафонов вызван в состав сборной России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Отмечается, что 21-летний голкипер в субботу примет участие в предыгровой тренировке перед матчем Лиги наций против команды Турции. Ранее в пятницу стало известно о вызове в сборную защитника Максима Беляева.

В среду стало известно, что тесты на коронавирус вратаря Маринато Гилерме и защитника Георгия Джикии дали сомнительный результат, оба футболиста изолированы от основного состава.

Лига наций B 2020/2021 11.10.2020, 21:45 Россия - Турция -