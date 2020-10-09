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22:34 (мск), источник: ТАСС

Голкипер «Краснодара» Сафонов вызван в состав сборной России по футболу

ТАСС, 9 октября. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прибыл в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Отмечается, что 21-летний голкипер в субботу примет участие в предыгровой тренировке перед матчем Лиги наций против команды Турции. Ранее в пятницу стало известно о вызове в сборную защитника Максима Беляева.

В среду стало известно, что тесты на коронавирус вратаря Маринато Гилерме и защитника Георгия Джикии дали сомнительный результат, оба футболиста изолированы от основного состава.

Лига наций B 2020/2021
11.10.2020, 21:45

Россия-Турция-

В пятницу Сафонов провел полный матч за молодежную сборную России, которая обыграла команду Эстонии (4:0) в квалификационном турнире к чемпионату Европы — 2021 среди игроков не старше 21 года.

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