Сборная России по футболу готовится к матчу с турками без Джикии, Гилерме и Фернандеса

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В занятии принимают участие 24 игрока. В четверг к команде присоединился защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев, а в пятницу — вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, накануне в составе молодежной сборной России принявший участие в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2021 против команды Эстонии (4:0). Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме, а также защитники «Спартака» и ЦСКА Георгий Джикия и Марио Фернандес, изначально вызванные на сбор, изолированы от команды из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус.

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Ближайший матч сборная России проведет 11 октября против команды Турции в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве. На этом же стадионе национальная команда 14 октября сыграет со сборной Венгрии.