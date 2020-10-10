Сборная России по футболу готовится к матчу с турками без Джикии, Гилерме и Фернандеса
ТАСС, 10 октября. Сборная России по футболу на базе в Новогорске продолжает подготовку к матчу группового этапа Лиги наций против команды Турции. Об этом сообщает
ТАСС, 10 октября. Сборная России по футболу на базе в Новогорске продолжает подготовку к матчу группового этапа Лиги наций против команды Турции. Об этом сообщает
В занятии принимают участие 24 игрока. В четверг к команде присоединился защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев, а в пятницу — вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, накануне в составе молодежной сборной России принявший участие в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2021 против команды Эстонии (4:0). Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме, а также защитники «Спартака» и ЦСКА Георгий Джикия и Марио Фернандес, изначально вызванные на сбор, изолированы от команды
Ближайший матч сборная России проведет 11 октября против команды Турции в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве. На этом же стадионе национальная команда 14 октября сыграет со сборной Венгрии.
После двух туров сборная России располагается на первом месте группы 3 лиги B Лиги наций, набрав шесть очков. На второй строчке идет команда Венгрии, в активе которой три очка. Набравшие по одному очку сборные Турции и Сербии находятся на третьем и четвертом местах соответственно.