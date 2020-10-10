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14:13 (мск), источник: ТАСС

Черчесов объяснил вызов Сафонова в сборную России по футболу

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Голкипер футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов получил вызов в сборную России, так как молодежная национальная команда практически решила свои задачи. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу стало известно о вызове Сафонова в сборную на предстоящие матчи Лиги наций против команд Турции и Венгрии. В пятницу молодежная сборная России, за которую в ходе отборочного цикла чемпионата Европы играл Сафонов, победила команду Эстонии (4:0), а соперник россиян за прямую путевку на Евро — команда Польши — потерпела поражение от сборной Сербии (0:1).

«Мы всегда свои решения объясняем: есть молодежная сборная, есть главная, каждая решает свои задачи. До тех пор, пока молодежка не решила своих задач, мы старались оттуда никого не вызывать, — отметил Черчесов. — Вчера, после поражения поляков и нашей победы, задача молодежной сборной практически решена. Тем более у нас из-за болезни выбыл Гилерме, поэтому то, что планировали, — пригласить Сафонова, мы и сделали».

«Если бы я пригласил его 28 сентября, до ответственнейшего матча “Краснодара”, только об этом бы и говорили. И неизвестно, чем бы закончилась игра с ПАОКом», — добавил он.

Капитан россиян Артем Дзюба отметил игру Сафонова. «С ним удалось пообщаться, было небольшое мероприятие, Сафонов мне импонирует как вратарь. Очень рад за ребят (Сафонова и Макисма Беляева — прим. ТАСС), всегда рад их видеть. Двери открыты, у нас очень хороший коллектив, это самое главное», — сказал Дзюба.

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