Черчесов объяснил вызов Сафонова в сборную России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В пятницу стало известно о вызове Сафонова в сборную на предстоящие матчи Лиги наций против команд Турции и Венгрии. В пятницу молодежная сборная России, за которую в ходе отборочного цикла чемпионата Европы играл Сафонов, победила команду Эстонии (4:0), а соперник россиян за прямую путевку на Евро — команда Польши — потерпела поражение от сборной Сербии (0:1).

«Мы всегда свои решения объясняем: есть молодежная сборная, есть главная, каждая решает свои задачи. До тех пор, пока молодежка не решила своих задач, мы старались оттуда никого не вызывать, — отметил Черчесов. — Вчера, после поражения поляков и нашей победы, задача молодежной сборной практически решена. Тем более у нас из-за болезни выбыл Гилерме, поэтому то, что планировали, — пригласить Сафонова, мы и сделали».

«Если бы я пригласил его 28 сентября, до ответственнейшего матча “Краснодара”, только об этом бы и говорили. И неизвестно, чем бы закончилась игра с ПАОКом», — добавил он.