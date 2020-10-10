Сборная России по футболу не будет никого дозаявлять на замену Марио Фернандесу

«На данный момент мы готовимся с теми игроками, которые есть. Перед игрой с венграми будет тест Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — что он нам покажет, мы не знаем. Надеемся, что все, кто у нас есть, будут на месте, и что [Георгий] Джикия, Фернандес и [Маринато] Гилерме будут в строю. Они каждый день будут сдавать тесты — если они будут отрицательными, возможно, мы их опять пригласим, и, естественно, будем смотреть на их состояние», — добавил он.