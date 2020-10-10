«У меня нет с ним конфликта». Билек — об отсутствии Шомко, возвращении Исламхана, проблемах Жукова и матче с Албанией

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек перед матчем с Албанией в рамках Лиги наций рассказал о состоянии Бауыржана Исламхана, прокомментировал отсутствие Дмитрия Шомко и высказался о новичках команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На предматчевой пресс-конференции чешский специалист отметил, что в команде присутствует конкуренция.

— Михал, есть потери в обороне, вы испытываете дефицит на этой позиции?

— В защите у нас много игроков, присутствует конкуренция, на этих позициях хватает игроков.

— Как вы отнеслись к переходу Зайнутдинова в ЦСКА?

— Отличный клуб, я видел несколько его матчей, это очень хорошо для сборной, что он перешел в ЦСКА. Он разнообразный футболист, который может играть на разных позициях.

Футбол Лига наций C 2020/2021 11.10.2020, 16:00 Казахстан - Албания -

— Михал, расскажите, каково состояние Бауыржана Исламхана?

— После завтрашней разминки станет ясно, будет он играть или нет.

— Абсолютно понятно, почему сейчас в основном списке нет Дмитрия Шомко, у него была травма, он только восстановился, но почему вы убрали его из списка на сентябрьские матчи? Есть ли между вами конфликт?

— Мне не понравилось, как он сыграл в последнем матче КПЛ тогда, и плюс у нас есть конкуренция на этой позиции — Досмагамбетов и Суюмбаев хорошо играют. У меня нет конфликта с Шомко. Есть ли у него со мной? Спросите у Дмитрия.

— Жуков и Меркель вне сборной, есть ли информация по ним?

— Я не знаю. что сказать, у них есть проблемы, о которых я уже говорил. Я не знаю, могут ли они играть. Я хотел бы их видеть, это хорошие игроки.

— Дадите ли вы шанс двум новичкам сборной Владиславу Васильеву и Айбару Жаксылыкову в предстоящих матчах?

— Завтра увидим. Айбар — молодой игрок, надо, чтобы он чуть больше выступал за свой клуб, он быстрый, забивной нападающий. Васильев тоже хорошо играет, у него есть практика в клубе, поэтому мы его вызвали.

— Состав сборной Албании без очень важных игроков из сильных европейских чемпионатов. Это увеличивает шансы Казахстана на положительный результат?

— Мы хотим добиться лучшего результата, в прошлый раз мы проиграли здесь, но сейчас на тренировках я увидел хорошую команду.