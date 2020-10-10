Роналду сыграет с Францией в уникальных бутсах в честь юбилейного гола за сборную Португалии
Для него изготовлена специальная пара.
Для него изготовлена специальная пара.
Криштиану Роналду показал бутсы, в которых проведет матч в составе Португалии матч Лиги наций против Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Уникальную пару обуви с надписью CR100 для звезды футбола изготовила компания Nike. Таким образом она поздравила его со ста забитыми голами за национальную команду.
Матч Франция — Потугалия состоится 11 октября.
«Красивые бутсы и мне не терпится надеть их на следующий матч, чтобы отметить эту веху в своей карьере», — написал Роналду в Instagram.