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16:22 (мск), источник: Vesti.kz

Роналду сыграет с Францией в уникальных бутсах в честь юбилейного гола за сборную Португалии

Для него изготовлена специальная пара.

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Криштиану Роналду показал бутсы, в которых проведет матч в составе Португалии матч Лиги наций против Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уникальную пару обуви с надписью CR100 для звезды футбола изготовила компания Nike. Таким образом она поздравила его со ста забитыми голами за национальную команду.

Матч Франция — Потугалия состоится 11 октября.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Красивые бутсы и мне не терпится надеть их на следующий матч, чтобы отметить эту веху в своей карьере», — написал Роналду в Instagram.

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