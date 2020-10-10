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16:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Выделил бы капитана вашей сборной, он один из лидеров». Игрок сборной Албании — о Казахстане, Исламхане и статусе фаворита

Он отметил, что не имеет много информации.

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Вратарь сборной Албании по футболу Этрит Бериша высказал свое мнение о команде Казахстана и отметил, что его подопечные остаются фаворитом в группе Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Также он выделил в составе казахстанской команды Бауыржана Исламхана.

«У меня нет много информации, но я знаю, что в Казахстане есть хорошие команды. Прежде всего, “Астана”, которая играет в Лиге Европы. Мы хорошо подготовлены к этому сопернику, знаем, что у Казахстана очень хорошая атака. На мой взгляд, Албания остается фаворитом группы, но игра против Литвы показала, что все соперники в квартете достаточно крепкие, поэтому мы должны доказывать свой статус фаворита. Мы должны сделать разницу в группе в ближайших матчах. Игроки сборной Казахстана? Как я уже говорил, я видел атакующих футболистов, отметил бы вашего капитана, видно, что он один из лидеров. Соперник очень опасен при выходе в контратаки. Также оборонительные игроки, отметил бы их рост, думаю, они опасны при подключениях», — заявил Бериша на пресс-конференции.

Напомним, 11 октября сборная Казахстана сыграет в Алматы против Албании, а 15 октября — на выезде против Беларуси.

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