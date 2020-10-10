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17:04 (мск), источник: Vesti.kz

«У соперника не слишком быстрые защитники». Тренер сборной Албании — о слабостях команды Казахстана и шансах на победу

Он также рассказал о ключевом игроке казахстанцев.

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Главный тренер сборной Албании по футболу Эдоардо Рея высказал свое мнение перед матчем с Казахстаном в рамках Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Также он выделил преимущества и недостатки команды Михала Билека.

— Вы наверняка изучали сборную Казахстана, какие слабые и сильные стороны отметили бы в этой команде?

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— Очень хорошо организована, особенно в обороне. Много играют флангами, используют схему 3−4−3, команда готова физически и оснащена технически. Мы опасаемся их игру флангами. Также бы отметил Исламхана, который связывают всю игру команды.

Они играют при обороне в пять защитников, плюс четыре полузащитника, то есть хорошо закрывают зоны, но там не совсем быстрые защитники. Мы надеемся, что наши фланги смогут вскрывать их именно в этих зонах.

— Для вас только победа над Казахстаном будет являться положительным результатом?

— Очень важно, чтобы команда сыграла качественно. Мы не хотим проигрывать, мы должны выигрывать, потому что как ранее было отмечено — мы уже потеряли очки и мы являемся фаворитами группы.

Напомним, 11 октября сборная Казахстана сыграет в Алматы против Албании, а 15 октября — на выезде против Беларуси.

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