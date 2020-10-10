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21:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ноябрьский матч сборных Турции и России пройдет в Стамбуле

Ноябрьский матч между сборными Турции и России в рамках группового этапа Лиги Наций пройдет в Стамбуле на стадионе клуба «Галатасарай», сообщил главный тренер команды Шенол Гюнеш.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России 11 октября в Москве проведет матч группового этапа Лиги наций с командой Турции. Встреча пройдет на стадионе столичного «Динамо». Ответная встреча пройдет 15 ноября.

«Мы будем играть в Стамбуле на стадионе “Галатасарая”. Сложно путешествовать, поэтому будем играть в Стамбуле, чтобы лишний раз не передвигаться между городами. В следующих матчах планируем сыграть в других городах, чтобы выступить на глазах у всех наших болельщиков», — сказал Гюнеш на пресс-конференции.

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