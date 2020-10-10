Ноябрьский матч сборных Турции и России пройдет в Стамбуле

«Мы будем играть в Стамбуле на стадионе “Галатасарая”. Сложно путешествовать, поэтому будем играть в Стамбуле, чтобы лишний раз не передвигаться между городами. В следующих матчах планируем сыграть в других городах, чтобы выступить на глазах у всех наших болельщиков», — сказал Гюнеш на пресс-конференции.