Ноябрьский матч сборных Турции и России пройдет в Стамбуле
Ноябрьский матч между сборными Турции и России в рамках группового этапа Лиги Наций пройдет в Стамбуле на стадионе клуба «Галатасарай», сообщил главный тренер команды Шенол Гюнеш.
Ноябрьский матч между сборными Турции и России в рамках группового этапа Лиги Наций пройдет в Стамбуле на стадионе клуба «Галатасарай», сообщил главный тренер команды Шенол Гюнеш.
Сборная России 11 октября в Москве проведет матч группового этапа Лиги наций с командой Турции. Встреча пройдет на стадионе столичного «Динамо». Ответная встреча пройдет 15 ноября.
«Мы будем играть в Стамбуле на стадионе “Галатасарая”. Сложно путешествовать, поэтому будем играть в Стамбуле, чтобы лишний раз не передвигаться между городами. В следующих матчах планируем сыграть в других городах, чтобы выступить на глазах у всех наших болельщиков», — сказал Гюнеш на