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22:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборные Латвии и Фарерских островов сыграли вничью в матче Лиги наций

Футболисты сборной Латвии сыграли на выезде вничью с командой Фарерских островов в матче Лиги наций.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы 1 лиги D, прошедшая в субботу в фарерском Торсхавне, завершилась со счетом 1:1. Фарерская команда потеряла первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги наций и идет на первом месте в группе, имея в активе 7 баллов. Сборная Латвии (3 очка) занимает вторую строчку, латвийцы все свои матчи завершили вничью.

В рамках группы 2 лиги D сборная Гибралтара одержала вторую победу подряд, переиграв на выезде команду Лихтенштейна со счетом 1:0. Гибралтар набрал 6 очков и лидирует в группе, Лихтенштейн (3 очка) идет на второй строчке.

Фарерские острова
1:1
Первый тайм: 1:1
Латвия
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