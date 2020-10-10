Сборные Латвии и Фарерских островов сыграли вничью в матче Лиги наций
Футболисты сборной Латвии сыграли на выезде вничью с командой Фарерских островов в матче Лиги наций.
Футболисты сборной Латвии сыграли на выезде вничью с командой Фарерских островов в матче Лиги наций.
Встреча группы 1 лиги D, прошедшая в субботу в фарерском Торсхавне, завершилась со счетом 1:1. Фарерская команда потеряла первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги наций и идет на первом месте в группе, имея в активе 7 баллов. Сборная Латвии (3 очка) занимает вторую строчку, латвийцы все свои матчи завершили вничью.
В рамках группы 2 лиги D сборная Гибралтара одержала вторую победу подряд, переиграв на выезде команду Лихтенштейна со счетом 1:0. Гибралтар набрал 6 очков и лидирует в группе, Лихтенштейн (3 очка) идет на второй строчке.