Сборная Украины по футболу проиграла команде Германии в матче Лиги наций

Источник: AP 2020

Голами у немцев отметились Маттиас Гинтер (20-я минута) и Леон Горецка (49), у украинцев мяч с пенальти забил Руслан Малиновский (77), который является одноклубником полузащитника сборной России Алексея Миранчука по итальянской «Аталанте».

Эта победа стала первой для сборной Германии в 2020 году: немцы в сентябре сыграли вничью с командами Испании и Швейцарии в Лиге наций (оба матча завершились со счетом 1:1), а в среду в товарищеском матче разошлись миром со сборной Турции (3:3). Сборная Украины в тот же день потерпела свое крупнейшее поражение в истории, проиграв в контрольной встрече в гостях французам со счетом 1:7.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1TJz6tRJX4A" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче группы 4 лиги А сборная Испании обыграла дома швейцарцев со счетом 1:0, единственный гол забил Микель Оярсабаль. По итогам трех туров первую строчку в таблице занимает сборная Испании (семь очков), второй идет сборная Германии (5), на третьей строчке расположились украинцы (3), замыкает таблицу команда Швейцарии (1).