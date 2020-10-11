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01:02 (мск), источник: ТАСС

Сборная Украины по футболу проиграла команде Германии в матче Лиги наций

ТАСС, 10 октября. Сборная Украины уступила на своем поле команде Германии со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги наций. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Киеве.

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Источник: AP 2020

Голами у немцев отметились Маттиас Гинтер (20-я минута) и Леон Горецка (49), у украинцев мяч с пенальти забил Руслан Малиновский (77), который является одноклубником полузащитника сборной России Алексея Миранчука по итальянской «Аталанте».

Эта победа стала первой для сборной Германии в 2020 году: немцы в сентябре сыграли вничью с командами Испании и Швейцарии в Лиге наций (оба матча завершились со счетом 1:1), а в среду в товарищеском матче разошлись миром со сборной Турции (3:3). Сборная Украины в тот же день потерпела свое крупнейшее поражение в истории, проиграв в контрольной встрече в гостях французам со счетом 1:7.

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В другом матче группы 4 лиги А сборная Испании обыграла дома швейцарцев со счетом 1:0, единственный гол забил Микель Оярсабаль. По итогам трех туров первую строчку в таблице занимает сборная Испании (семь очков), второй идет сборная Германии (5), на третьей строчке расположились украинцы (3), замыкает таблицу команда Швейцарии (1).

В группе 1 лиги С сборная Люксембурга победила дома команду Кипра (2:0), а команда Черногории переиграла дома азербайджанцев (2:0). Сборная Фарерских островов в матче группы 1 лиги D сыграла дома вничью с командой Латвии (1:1), сборные Андорры и Мальты голов друг другу не забили (0:0). Команда Гибралтара на выезде победила сборную Лихтенштейна (1:0) в матче группы 2 лиги D.

Украина
1:2
Первый тайм: 0:1
Германия
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