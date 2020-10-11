Коронавирусу назло: сборная России сыграет с командой Турции в Лиге наций

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УДОБНЫЙ СОПЕРНИК

Команда Турции — исторически один из самых удобных соперников для сборной России. Команды встречались шесть раз, и российские футболисты туркам никогда не проигрывали — четыре победы и две ничьи. Именно сборную Турции команда Станислава Черчесова дважды обыграла в прошлом розыгрыше Лиги наций: в Трабзоне была одержана победа со счетом 2:1 (отличились Денис Черышев и Артем Дзюба), а в Сочи — 2:0 (Роман Нойштедтер и Черышев). Седьмая встреча состоится в воскресенье в Петровском парке.

Этой осенью турки имеют наилучший шанс поправить статистику встреч со сборной России. Во-первых, команду с прошлого года возглавляет Шенол Гюнеш, под руководством которого турки брали бронзу ЧМ-2002 и Кубка конфедераций-2003 (лучший результат в их истории). Во-вторых, по сборной России в преддверии матча был нанесен серьезный «коронавирусный удар», лишивший Черчесова сразу двух лидеров национальной команды.

ДЕБЮТ САФОНОВА?

Еще перед товарищеским матчем с командой Швеции из-за подозрения на COVID-19 были изолированы вратарь «Локомотива» Гилерме и защитник «Спартака» Георгий Джикия. Без них тренерскому штабу сборной пришлось экспериментировать в игре со шведами, что обернулось поражением (1:2) на фоне явных проблем в обороне. А накануне матча с турками по той же причине изолировать пришлось еще и защитника ЦСКА Марио Фернандеса — незаменимого флангового игрока сборной.

«Понятно, что мы с этим столкнулись. Но мы не первые, кто с этим столкнулся, — в своей традиционной манере рассуждал перед матчем Черчесов. — Замену Марио будем искать в команде. У нас есть варианты, благодаря которым мы можем решить проблему. Готовимся с теми игроками, которые сейчас есть».

Помимо тех, кто был вызван в сборную России изначально, тренерский штаб пригласил в Новогорск Игоря Смольникова, Николая Комличенко, а уже по ходу сбора — Максима Беляева и Матвея Сафонова. В таком виде, если больше никто не выпадет, сборная сыграет с турками, а тремя днями позже — с командой Венгрии. Для Сафонова, приехавшего из молодежной сборной, это первый вызов в главную команду страны, но вратарь «Краснодара» вполне может появиться на поле уже в воскресенье.

«Да, ситуация с пандемией влияет на состояние игроков. Но Россия — хорошая, дисциплинированная команда. У них есть все, чтобы решить все свои проблемы из-за выбывших игроков обороны», — считает Гюнеш, не собирающийся недооценивать сборную России.

СОСЕДИ ПО РЕЙТИНГУ

Обе сборные по-разному начали второй розыгрыш Лиги наций. Российская команда в сентябре обыграла сербов дома (3:1) и венгров на выезде (3:2), создав весомый задел для повышения в классе (победитель группы следующий розыгрыш проведет в элитной лиге А). Турки же не только не смогли ни разу выиграть, но и не забили: сначала они проиграли дома венграм (0:1), а потом не смогли победить в Белграде сербов (0:0), игравших почти тайм вдесятером.

Сборные России и Турции являются соседями в рейтинге ФИФА. Более того, соперники занимают одно и то же место — 32-е, имея в активе по 1485 баллов.

Поэтому победитель воскресной игры не только улучшит положение в Лиге наций, но еще и, вероятно, поднимется в рейтинге, что для Черчесова, как выяснилось на днях, тоже имеет значение.

«Есть локальные и глобальные задачи. Хочется добиваться результата, чтобы в рейтинге ФИФА мы были выше, — говорил тренер журналистам. — За два года перед чемпионатом мира нас откинуло в нем, потому что за контрольные матчи очков начисляется меньше, но последние два года мы пытаемся подниматься по этой лестнице. На прошлом сборе нам удалось подвинуться выше. Сейчас хочется свои позиции отстоять и по возможности улучшить».