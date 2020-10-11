Текущие события
Футбол. Лига наций
10.10
Испания
Швейцария
10
Футбол. Лига наций
10.10
Украина
Германия
12
Футбол. Лига наций
10.10
Андорра
Мальта
00
Футбол. Лига наций
10.10
Лихтенштейн
Гибралтар
01
Футбол. Лига наций
10.10
Фарерские острова
Латвия
11
Футбол. Лига наций
10.10
Люксембург
Кипр
20
Футбол. Лига наций
10.10
Черногория
Азербайджан
20
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
00:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Коронавирусу назло: сборная России сыграет с командой Турции в Лиге наций

Сборная России по футболу в воскресенье в матче группы 3 лиги В в Лиге наций встретится с командой Турции на стадионе московского «Динамо». Команда Станислава Черчесова осталась без нескольких ведущих футболистов, которые были изолированы из-за подозрения на коронавирус.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

УДОБНЫЙ СОПЕРНИК

Команда Турции — исторически один из самых удобных соперников для сборной России. Команды встречались шесть раз, и российские футболисты туркам никогда не проигрывали — четыре победы и две ничьи. Именно сборную Турции команда Станислава Черчесова дважды обыграла в прошлом розыгрыше Лиги наций: в Трабзоне была одержана победа со счетом 2:1 (отличились Денис Черышев и Артем Дзюба), а в Сочи — 2:0 (Роман Нойштедтер и Черышев). Седьмая встреча состоится в воскресенье в Петровском парке.

Этой осенью турки имеют наилучший шанс поправить статистику встреч со сборной России. Во-первых, команду с прошлого года возглавляет Шенол Гюнеш, под руководством которого турки брали бронзу ЧМ-2002 и Кубка конфедераций-2003 (лучший результат в их истории). Во-вторых, по сборной России в преддверии матча был нанесен серьезный «коронавирусный удар», лишивший Черчесова сразу двух лидеров национальной команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

ДЕБЮТ САФОНОВА?

Еще перед товарищеским матчем с командой Швеции из-за подозрения на COVID-19 были изолированы вратарь «Локомотива» Гилерме и защитник «Спартака» Георгий Джикия. Без них тренерскому штабу сборной пришлось экспериментировать в игре со шведами, что обернулось поражением (1:2) на фоне явных проблем в обороне. А накануне матча с турками по той же причине изолировать пришлось еще и защитника ЦСКА Марио Фернандеса — незаменимого флангового игрока сборной.

«Понятно, что мы с этим столкнулись. Но мы не первые, кто с этим столкнулся, — в своей традиционной манере рассуждал перед матчем Черчесов. — Замену Марио будем искать в команде. У нас есть варианты, благодаря которым мы можем решить проблему. Готовимся с теми игроками, которые сейчас есть».

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо тех, кто был вызван в сборную России изначально, тренерский штаб пригласил в Новогорск Игоря Смольникова, Николая Комличенко, а уже по ходу сбора — Максима Беляева и Матвея Сафонова. В таком виде, если больше никто не выпадет, сборная сыграет с турками, а тремя днями позже — с командой Венгрии. Для Сафонова, приехавшего из молодежной сборной, это первый вызов в главную команду страны, но вратарь «Краснодара» вполне может появиться на поле уже в воскресенье.

«Да, ситуация с пандемией влияет на состояние игроков. Но Россия — хорошая, дисциплинированная команда. У них есть все, чтобы решить все свои проблемы из-за выбывших игроков обороны», — считает Гюнеш, не собирающийся недооценивать сборную России.

Во время загрузки произошла ошибка.

СОСЕДИ ПО РЕЙТИНГУ

Обе сборные по-разному начали второй розыгрыш Лиги наций. Российская команда в сентябре обыграла сербов дома (3:1) и венгров на выезде (3:2), создав весомый задел для повышения в классе (победитель группы следующий розыгрыш проведет в элитной лиге А). Турки же не только не смогли ни разу выиграть, но и не забили: сначала они проиграли дома венграм (0:1), а потом не смогли победить в Белграде сербов (0:0), игравших почти тайм вдесятером.

Сборные России и Турции являются соседями в рейтинге ФИФА. Более того, соперники занимают одно и то же место — 32-е, имея в активе по 1485 баллов.

Поэтому победитель воскресной игры не только улучшит положение в Лиге наций, но еще и, вероятно, поднимется в рейтинге, что для Черчесова, как выяснилось на днях, тоже имеет значение.

«Есть локальные и глобальные задачи. Хочется добиваться результата, чтобы в рейтинге ФИФА мы были выше, — говорил тренер журналистам. — За два года перед чемпионатом мира нас откинуло в нем, потому что за контрольные матчи очков начисляется меньше, но последние два года мы пытаемся подниматься по этой лестнице. На прошлом сборе нам удалось подвинуться выше. Сейчас хочется свои позиции отстоять и по возможности улучшить».

Встреча начнется в 21:45 мск.

 Стоит ли ММА свеч? Фото красавиц до и после жестоких поединков
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Позорное судейство на Кубке России по фигурному катанию (видео)
Девятнадцатилетняя теннисистка выиграла Roland Garros
Сборная Украины по футболу проиграла Германии в матче Лиги наций
Получил в лицо от Клоппа. Все о новом тренере «Динамо»
Опубликован рейтинг зарплат футболистов итальянской Серии A
Плющенко про судейство: Мировое сообщество все понимает
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь