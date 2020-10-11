Тренер сборной Германии: У украинцев не было шансов нас обыграть
ЕВРО-2020. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв считает, что у команды Украины не было шансов на победу в матче группового этапа Лиги наций.
ЕВРО-2020. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв считает, что у команды Украины не было шансов на победу в матче группового этапа Лиги наций.
Сборная Германии в субботу на выезде обыграла команду Украины со счетом 2:1.
Мы провели великолепный поединок, в котором у нас все получалось. По большому счету, у соперника не было шансов нас обыграть. При всем уважении к Украине. Это очень хорошая команда, но … мы имели много возможностей забить больше двух мячей и полностью контролировали ход матча. Мы сыграли почти идеально.
Немецкая сборная в следующем матче Лиги наций 13 октября примет команду Швейцарии, а сборная Украины в тот же день сыграет дома с испанцами.