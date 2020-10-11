Тренер сборной Германии: У украинцев не было шансов нас обыграть

Мы провели великолепный поединок, в котором у нас все получалось. По большому счету, у соперника не было шансов нас обыграть. При всем уважении к Украине. Это очень хорошая команда, но … мы имели много возможностей забить больше двух мячей и полностью контролировали ход матча. Мы сыграли почти идеально.

Йоахим Лев главный тренер сборной Германии по футболу