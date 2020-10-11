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11:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер сборной Германии: У украинцев не было шансов нас обыграть

ЕВРО-2020. Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв считает, что у команды Украины не было шансов на победу в матче группового этапа Лиги наций.

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Источник: Reuters

Сборная Германии в субботу на выезде обыграла команду Украины со счетом 2:1.

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Мы провели великолепный поединок, в котором у нас все получалось. По большому счету, у соперника не было шансов нас обыграть. При всем уважении к Украине. Это очень хорошая команда, но … мы имели много возможностей забить больше двух мячей и полностью контролировали ход матча. Мы сыграли почти идеально.
Йоахим Лев
главный тренер сборной Германии по футболу
Во время загрузки произошла ошибка.

Немецкая сборная в следующем матче Лиги наций 13 октября примет команду Швейцарии, а сборная Украины в тот же день сыграет дома с испанцами.

Украина
1:2
Первый тайм: 0:1
Германия
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